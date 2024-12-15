Співзасновник відомого бренду одягу Mango Ісак Андік загинув на 72 році життя
Іспанський мільярдер Ісак Андік, співзасновник відомого бренду одягу Mango, загинув унаслідок нещасного випадку, впавши в ущелину неподалік Барселони. Про це повідомляє El País.
За даними журналістів, інцидент стався біля печер Сальнітре, розташованих у гірському масиві Монсеррат. Ці печери, де колись видобували селітру, надихнули архітектора Антоніо Гауді на створення знаменитого храму Святого Сімейства. Видання додає, що Андік захоплювався горами та походами й завжди підтримував хорошу фізичну форму.
Трагедія сталася під час його прогулянки у супроводі дружини та сина. 71-річний бізнесмен послизнувся й упав в ущелину.
"Ісак був прикладом для всіх нас. Він присвятив своє життя Mango, залишивши незгладимий слід завдяки своєму стратегічному баченню; лідерству, що надихає, та непохитній відданості цінностям, які він сам проростив у нашій компанії", – заявив генеральний директор Mango Тоні Руїс.
У компанії додали, що смерть Ісака Андіка залишає "величезну порожнечу", але "всі ми певним чином є його спадщиною та свідченням його досягнень".
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