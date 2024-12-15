Соучредитель известного бренда одежды Mango Исак Андик погиб на 72 году жизни

71-летний Андик, находясь в компании жены и сына, поскользнулся во время прогулки по горам Каталонии и упал в ущелье

Исаак Андик, слева (Фото: ЕРА/TONI ALBIR)

Испанский миллиардер Исак Андик, соучредитель известного бренда одежды Mango, погиб в результате несчастного случая, упав в ущелье недалеко от Барселоны. Об этом сообщает El País.

По данным журналистов, инцидент произошел у пещер Сальнитре, расположенных в горном массиве Монсеррат. Эти пещеры, где добывали селитру, вдохновили архитектора Антонио Гауди на создание знаменитого храма Святого Семейства. Издание добавляет, что Андик увлекался горами и походами и всегда поддерживал хорошую физическую форму.

Трагедия произошла во время его прогулки в сопровождении жены и сына. 71-летний бизнесмен поскользнулся и упал в ущелье.

"Исак был примером для всех нас. Он посвятил свою жизнь Mango, оставив неизгладимый след благодаря своему стратегическому видению, вдохновляющему лидерству и непоколебимой преданности ценностям, которые он сам взрастил в нашей компании", – заявил генеральный директор Mango Тони Руис.

В компании добавили, что смерть Исаака Андика оставляет "огромную пустоту", но "все мы определенным образом являемся его наследием и свидетельством его достижений".