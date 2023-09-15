США мають намір до 2025 року підняти виробництво снарядів до 100 000 на місяць

США планують до 2025 року збільшити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм до 100 000 одиниць на місяць. Про це повідомляє Reuters.

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Про плани значно (приблизно вчетверо) збільшити за два роки виробництво боєприпасів заявив Білл ЛаПланте, головний закупник зброї Пентагону.

"У 2025 році ми вийдемо на рівень 100 000 одиниць на місяць. Шість чи вісім місяців тому ми були на рівні 14 000 на місяць, сьогодні у нас 28 000 на місяць", – сказав ЛаПланте.

Агентство наголошує, що світовий попит на артилерійські снаряди калібру 155 мм різко зріс після початку вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.

У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів до кінця року.

13 вересня The News York Times писала, що Росія наростила виробництво ракет і снарядів всупереч західним санкціям, введеним проти її військово-промислового комплексу, і зараз виробляє в рази більше боєприпасів, ніж союзники з НАТО.

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