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США намерены к 2025 году поднять производство снарядов до 100 000 в месяц

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 20:39
США намерены к 2025 году поднять производство снарядов до 100 000 в месяц - Фото
Снаряды для гаубиц калибра 155 мм (Фото - EPA)

США планируют к 2025 году увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм до 100 000 единиц в месяц. Об этом сообщает Reuters.

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О планах значительно (примерно в четыре раза) увеличить за два года производство боеприпасов заявил Билл ЛаПланте, главный закупщик оружия Пентагона.

"В 2025 году мы выйдем на уровень 100 000 единиц в месяц. Шесть или восемь месяцев назад мы были на уровне 14 000 в месяц, сегодня у нас 28 000 в месяц", — сказал ЛаПланте.

Агентство подчеркивает, что мировой спрос на артиллерийские снаряды калибра 155 мм резко возрос после начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

  • В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, который предполагает закупку 1 млн снарядов до конца года.
  • 13 сентября The News York Times писала, что Россия нарастила производство ракет и снарядов вопреки западным санкциям, введенным против ее военно-промышленного комплекса, и сейчас производит в разы больше боеприпасов, чем союзники по НАТО. 
Сергей Бережной
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пентагонснаряды155 мм
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