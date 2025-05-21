США офіційно прийняли літак, подарований Трампу Катаром

Літак вимагатиме роботи, перш ніж його можна буде вважати достатньо безпечним для транспортування Трампа, визнали у Пентагоні

Boeing 747 (Ілюстративне фото: Vincent Jannink/EPA)

США офіційно прийняли літак, подарований президенту Штатів Дональду Трампу урядом Катару. Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл, передає газета The New York Times.

Військово-повітряним силам було доручено знайти спосіб його модернізації, щоб його можна було використовувати як новий літак Air Force One для президента.

"Міністр оборони Піт Гегсет прийняв Boeing 747 від Катару відповідно до всіх федеральних правил і норм", – заявив Парнелл.

Він додав, що Пентагон працюватиме над тим, щоб забезпечити належні заходи безпеки та врахувати функціональні вимоги для літака, який використовується для транспортування президента США.

Літак вимагатиме великої роботи, перш ніж його можна буде вважати достатньо безпечним для транспортування Трампа, визнали останніми днями представники Пентагону.

"Будь-який цивільний літак потребуватиме для цього значних модифікацій. Зараз ми не розглядаємо, що потрібно для цього конкретного літака", — заявив у вівторок під час слухань у Сенаті міністр ВПС США Трой Майнк.

Цей план викликав занепокоєння серед членів Конгресу, пише NYT. Вони побоюються, що Трамп може тиснути на ВПС, щоб модернізацію літака провели надто швидко.

Журналісти зазначили, що Міноборони не дало оцінки того, коли може бути завершена робота над катарським літаком, хоча Трамп і Білий дім чітко дали зрозуміти, що президент США хоче цього найближчим часом, можливо, навіть до кінця року.

12 травня 2025 року стало відомо, що адміністрація Трампа готується прийняти від королівської сім'ї Катару дуже розкішний літак Boeing 747-8, що тимчасово виконуватиме функції нового борту №1 – Air Force One.

Як пише Politico, насправді це не такий вже й подарунок для американських платників податків.