США официально приняли самолет, подаренный Трампу Катаром

Самолет требует работы, прежде чем его можно считать достаточно безопасным для транспортировки Трампа, признали в Пентагоне

Boeing 747 (Иллюстративное фото: Vincent Jannink/EPA)

США официально приняли самолет, подаренный президенту Штатов Дональду Трампу правительством Катара. Об этом сообщил спикер Пентагона Шон Парнелл, передает газета The New York Times.

Военно-воздушным силам было поручено найти способ его модернизации, чтобы его можно было использовать в качестве нового самолета Air Force One для президента.

"Министр обороны Пит Хегсет принял Boeing 747 от Катара в соответствии со всеми федеральными правилами и нормами", — заявил Парнелл.

Он добавил, что Пентагон будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащие меры безопасности и учесть функциональные требования для самолета, используемого для транспортировки президента США.

Самолет потребует большой работы, прежде чем его можно будет считать достаточно безопасным для транспортировки Трампа, признали в последние дни представители Пентагона.

"Любой гражданский самолет потребует для этого значительных модификаций. Сейчас мы не рассматриваем, что нужно для этого конкретного самолета", — заявил во вторник во время слушаний в Сенате министр ВВС США Трой Майнк.

Этот план вызвал беспокойство среди членов Конгресса, пишет NYT. Они опасаются, что Трамп может давить на ВВС, чтобы модернизацию самолета провели слишком быстро.

Журналисты отметили, что Минобороны не дало оценки того, когда может быть завершена работа над катарским самолетом, хотя Трамп и Белый дом четко дали понять, что президент США хочет этого в ближайшее время, возможно, даже до конца года.

12 мая 2025 года стало известно, что администрация Трампа готовится принять от королевской семьи Катара очень роскошный самолет Boeing 747-8, который будет временно выполнять функции нового борта №1 – Air Force One.

Как пишет Politico, на самом деле это не такой уж подарок для американских налогоплательщиков.