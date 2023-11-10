США погодилися продати Румунії танки Abrams
10.11.2023, 06:35
Abrams (Фото: EPA)
Держдепартамент США на запит Пентагону схвалив продаж Румунії танків Abrams на суму близько $2,5 млрд, повідомляє Reuters.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Агентство посилається на повідомлення Пентагону, що Держдепартамент не заперечує укладання з Румунією контракту на передання їй танків Abrams на суму близько $2,53 млрд. Умови договору поки що обговорюються, подробиць немає.
У травні 2023 року парламент Румунії схвалив запит Міноборони країни на закупівлю в США 54 поставлених на зберігання танків M1A2 Abrams SEPv3. Тоді йшлося про 54 танки з запчастинами та обслуговуванням, а можлива сума операції оцінювалася приблизно в 1 млрд євро.
Румунія має намір замінити танками Abrams танки радянського виробництва.
- У квітні 2022 року Польща підписала з Пентагоном угоду про придбання 250 танків M1A2 Abrams SEPv3 на суму близько $4,75 млрд, у січні 2023 року замовлення було розширено ще на 116 M1A1 Abrams. Контракт компенсує дефіцит бронетехніки у Польщі, який виник після того, як вона передала ЗСУ 240 модифікованих танків радянського виробництва Т-72.
- На початку 2023 року США пообіцяли Україні 31 танк Abrams М1А2. До середини жовтня танки були вже в Україні.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі