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США погодилися продати Румунії танки Abrams

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 06:35
США погодилися продати Румунії танки Abrams - Фото
Abrams (Фото: EPA)

Держдепартамент США на запит Пентагону схвалив продаж Румунії танків Abrams на суму близько $2,5 млрд, повідомляє Reuters.

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Агентство посилається на повідомлення Пентагону, що Держдепартамент не заперечує укладання з Румунією контракту на передання їй танків Abrams на суму близько $2,53 млрд. Умови договору поки що обговорюються, подробиць немає.

У травні 2023 року парламент Румунії схвалив запит Міноборони країни на закупівлю в США 54 поставлених на зберігання танків M1A2 Abrams SEPv3. Тоді йшлося про 54 танки з запчастинами та обслуговуванням, а можлива сума операції оцінювалася приблизно в 1 млрд євро.

Румунія має намір замінити танками Abrams танки радянського виробництва.

Сергій Бережний
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