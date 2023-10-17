Всі обіцяні ЗСУ танки Abrams вже в Україні – армія США
Усі обіцяні Києву американські танки M1A1 Abrams (31 одиниця) вже в Україні. Про це повідомив Голосу Америки речник армії США в Європі та Африці полковник Мартін О’Доннелл.
Він зазначив, що всі українські військові, які тренувалися на Abrams з американськими силами в Німеччині, також повернулися до України разом із боєприпасами та запчастинами до танків.
"Ми виконали угоду. Тепер вони [українці] мають визначати, коли і де вони використають цей потенціал", – сказав О’Доннелл.
Він наголосив, що Abrams – "чудова бронемашина, але це не срібна куля". Але, зрештою, найбільше значення має рішучість України здійснити прорив, вважає представник армії США.
- На початку 2023 року США пообіцяли Україні 31 танк Abrams М1А2.
- 25 вересня видання NYT писало, що перші Abrams вже в Україні. Це підтвердив і Зеленський – сказав, що Abrams "готуються підсилити наші бригади".
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