Всі обіцяні ЗСУ танки Abrams вже в Україні – армія США

Усі обіцяні Києву американські танки M1A1 Abrams (31 одиниця) вже в Україні. Про це повідомив Голосу Америки речник армії США в Європі та Африці полковник Мартін О’Доннелл.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Він зазначив, що всі українські військові, які тренувалися на Abrams з американськими силами в Німеччині, також повернулися до України разом із боєприпасами та запчастинами до танків.

"Ми виконали угоду. Тепер вони [українці] мають визначати, коли і де вони використають цей потенціал", – сказав О’Доннелл.

Він наголосив, що Abrams – "чудова бронемашина, але це не срібна куля". Але, зрештою, найбільше значення має рішучість України здійснити прорив, вважає представник армії США.

На початку 2023 року США пообіцяли Україні 31 танк Abrams М1А2.

25 вересня видання NYT писало, що перші Abrams вже в Україні. Це підтвердив і Зеленський – сказав, що Abrams "готуються підсилити наші бригади".

Читайте також: Танкам Abrams буде складно на фронті. Їх кинуть суто на прорив оборони росіян – Буданов

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.