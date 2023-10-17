Все обещанные ВСУ танки Abrams уже в Украине – армия США

Все обещанные Киеву американские танки M1A1 Abrams (31 единица) уже в Украине. Об этом сообщил Голосу Америки спикер армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл.

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Он отметил, что все украинские военные, тренировавшиеся на Abrams с американскими силами в Германии, тоже вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запчастями к танкам.

"Мы выполнили соглашение. Теперь они [украинцы] должны определять, когда и где они используют этот потенциал", – сказал О'Доннелл.

Он подчеркнул, что Abrams – "прекрасная бронемашина, но это не серебряная пуля". Но, в конце концов, наибольшее значение имеет решимость Украины совершить прорыв, считает представитель армии США.

В начале 2023 года США пообещали Украине 31 танк Abrams М1А2.

25 сентября NYT писало, что первые Abrams уже в Украине. Это подтвердил и Зеленский – сказал, что Abrams "готовятся усилить наши бригады".

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