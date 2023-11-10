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США согласились продать Румынии танки Abrams

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 06:35
США согласились продать Румынии танки Abrams - Фото
Abrams (Фото: EPA)

Госдепартамент США по запросу Пентагона одобрил продажу Румынии танков Abrams на сумму около $2,5 млрд, сообщает Reuters.

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Агентство ссылается на сообщение Пентагона, что Госдепартамент не возражает против заключения с Румынией контракта на передачу ей танков Abrams на сумму около $2,53 млрд. Условия договора пока обсуждается, подробностей нет.

В мае 2023 года парламент Румынии одобрил запрос минобороны страны на закупку в США 54 поставленных на хранение танков M1A2 Abrams SEPv3. Тогда речь шла о 54 танках с запчастями и обслуживанием, а возможная сумма сделки оценивалась примерно в 1 млрд евро.

Румыния намерена заменить танками Abrams танки советского производства. 

Сергей Бережной
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