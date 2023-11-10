США согласились продать Румынии танки Abrams
10.11.2023, 06:35
Abrams (Фото: EPA)
Госдепартамент США по запросу Пентагона одобрил продажу Румынии танков Abrams на сумму около $2,5 млрд, сообщает Reuters.
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Агентство ссылается на сообщение Пентагона, что Госдепартамент не возражает против заключения с Румынией контракта на передачу ей танков Abrams на сумму около $2,53 млрд. Условия договора пока обсуждается, подробностей нет.
В мае 2023 года парламент Румынии одобрил запрос минобороны страны на закупку в США 54 поставленных на хранение танков M1A2 Abrams SEPv3. Тогда речь шла о 54 танках с запчастями и обслуживанием, а возможная сумма сделки оценивалась примерно в 1 млрд евро.
Румыния намерена заменить танками Abrams танки советского производства.
- В апреле 2022 года Польша подписала с Пентагоном сделку о приобретении 250 танков M1A2 Abrams SEPv3 на сумму около $4,75 млрд, в январе 2023 года заказ был расширен на еще 116 M1A1 Abrams. Контракт компенсирует дефицит бронетехники у Польши, который возник после того, как она передала ВСУ 240 модифицированных танков советского производства Т-72.
- В начале 2023 года США пообещали Украине 31 танк Abrams М1А2. К середине октября танки были уже в Украине.
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