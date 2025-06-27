США пропонують Ірану $30 млрд інвестицій в ядерну програму без збагачення – CNN

Переговори з Іраном не припинялися з початком ізраїльської військової операції "Висхідний лев"

Ядерний обʼєкт Ірану Фордо (Фото: Flickr)

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Ірану інвестиції в ядерну програму в обсязі до $30 млрд в обмін на відмову від збагачення урану. Про це повідомляє CNN із посиланням на чотирьох співрозмовників, знайомих із питанням.

Пропозиція щодо інвестицій не є остаточною і ще в процесі обговорення. За даними співбесідників телеканалу, таємні переговори з Іраном не припинялися з початком ізраїльської військової операції "Висхідний лев" і продовжилися після укладення угоди про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Деякі деталі обговорювалися на секретній багатогодинній зустрічі між спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом та партнерами з країн Перської затоки в Білому домі за день до військових ударів США по Ірану.

Серед умов, про які раніше не повідомлялося, – інвестиції в розмірі $20-30 млрд у нову іранську ядерну програму без збагачення, яка використовуватиметься для цивільних енергетичних цілей.

Один зі співрозмовників CNN повідомив, що гроші не надходитимуть безпосередньо від США, але Штати посприяють інвестиціям від арабських партнерів.

Інші стимули для Ірану міститимуть потенційне скасування деяких санкцій та надання Тегерану доступу до $6 млрд, що наразі заморожені на іноземних банківських рахунках.

25 червня Віткофф заявив, що є "ознаки" того, що угода з Іраном може бути досягнута, зазначає телеканал.

Водночас наступного дня верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї зробив першу телевізійну заяву після досягнення угоди про припинення вогню, в якій заявив, що "Ісламська Республіка дала Америці ляпаса" і пообіцяв, що Іран не здасться, попри заклики Трампа, передає Reuters.

"Президент США Трамп розкрив правду та чітко дав зрозуміти, що американці не будуть задоволені нічим меншим, ніж капітуляція. Такого ніколи не станеться", – заявив Хаменеї.