США предлагают Ирану 30 млрд долларов инвестиций в ядерную программу без обогащения – CNN

Переговоры с Ираном не прекращались с началом израильской военной операции "Восходящий лев"

Иранский ядерный объект Фордо (Фото: Flickr)

Администрация президента США Дональда Трампа предложила Ирану инвестиции в ядерную программу в размере до 30 миллиардов долларов США в обмен на отказ от обогащения урана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четырех источников, знакомых с ситуацией.

Предложение по инвестициям не является окончательным и находится в стадии обсуждения. По данным собеседников телеканала, тайные переговоры с Ираном не прекращались с начала израильской военной операции "Восходящий лев" и продолжились после заключения соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Некоторые детали обсуждались на секретной многочасовой встрече между специальным посланником США Стивом Уиткоффом и партнерами из стран Персидского залива в Белом доме за день до нанесения США военных ударов по Ирану.

Среди условий, о которых ранее не сообщалось, – инвестиции в размере 20-30 млрд долларов в новую иранскую ядерную программу без обогащения, которая будет использоваться для гражданских энергетических целей.

Один из собеседников CNN сообщил, что деньги будут поступать не напрямую из США, но Штаты будут способствовать инвестициям от арабских партнеров.

Другие стимулы для Ирана включают потенциальное снятие некоторых санкций и предоставление Тегерану доступа к 6 миллиардам долларов, которые в настоящее время заморожены на зарубежных банковских счетах.

25 июня Уиткофф заявил, что есть "признаки" того, что соглашение с Ираном может быть достигнуто, сообщает телеканал.

В то же время на следующий день верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с первым телеобращением после достижения соглашения о прекращении огня, заявив, что "Исламская Республика дала Америке пощечину" и пообещав, что Иран не сдастся, несмотря на призывы Трампа, сообщает Reuters.

"Президент США Трамп раскрыл правду и ясно дал понять, что американцы не будут удовлетворены ничем меньшим, чем капитуляция. Такого никогда не произойдет", – заявил Хаменеи.