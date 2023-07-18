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США розглядають варіанти протидії небезпечним маневрам літаків РФ у Сирії – AP

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18.07.2023, 14:44
США розглядають варіанти протидії небезпечним маневрам літаків РФ у Сирії – AP - Фото
Винищувач СУ-35 (Фото - Mil.ru)

США розглядають кілька варіантів протидії зростаючій ворожій активності російської військової авіації в небі над Сирією. Про це повідомляє Associated Press.

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Агентство цитує високопоставленого представника Пентагону, який стверджує, що США розглядають низку "військових варіантів" протидії зростаючій російській агресії в небі над Сирією.

Офіційні особи США заявили, що 16 липня російський винищувач Су-35 у Сирії пролетів дуже близько до американського літака-розвідника МС-12, змусивши його пройти через турбулентний слід і поставивши під загрозу життя чотирьох членів екіпажу.

Інцидент є "значною ескалацією" в серії небезпечних дій російських літаків у Сирії, вважають у Пентагоні. Останніми тижнями російські винищувачі неодноразово атакували американські безпілотні літальні апарати MQ-9, проте новий інцидент викликав особливу тривогу, оскільки поставив під загрозу життя членів екіпажу.

Чиновник, який також говорив з AP на умовах анонімності, відмовився деталізувати варіанти протидії агресивній поведінці російської авіації, проте сказав, що США "не поступляться жодною територією і продовжуватимуть літати в західній частині країни з місіями проти Ісламської держави".

На думку Пентагона, російська військова активність, частота й агресивність якої зросли в останні місяці, пов'язана з посиленням співпраці Москви, Тегерана і сирійського режиму у спробах змусити США залишити Сирію.

  • 14 березня 2023 року один із двох російських винищувачів Су-27 пошкодив гвинт БпЛА MQ-9 над Чорним морем: ВПС США "затопили" дрон у міжнародних водах.
  • 5 травня російський Су-35 тричі пролетів просто перед носом польського Turbolet L-410, який виконував патрульний політ. Через турбулентність, що виникла, польський літак втратив управління і почав втрачати висоту, проте екіпаж зумів врятувати ситуацію.
Сергій Бережний
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пентагонСиріяСу-35провокація
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