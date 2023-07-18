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США рассматривают варианты противодействия опасным маневрам самолетов РФ в Сирии – AP

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 14:44
США рассматривают варианты противодействия опасным маневрам самолетов РФ в Сирии – AP - Фото
Истребитель СУ-35 (Фото - Mil.ru)

США рассматривают несколько вариантов противодействия растущей враждебной активности российской военной авиации в небе над Сирией. Об этом сообщает Associated Press.

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Агентство цитирует высокопоставленного представителя Пентагона, который утверждает, что США рассматривают ряд "военных вариантов" противодействия растущей российской агрессии в небе над Сирией.

17 июля официальные лица США заявили, что 16 июля российский истребитель Су-35 в Сирии пролетел очень близко к американскому самолету-разведчику МС-12, вынудив его пройти через турбулентный след и поставив под угрозу жизни четырех членов экипажа.

Инцидент представляет собой "значительную эскалацию" в серии опасных действий российских самолетов в Сирии, считают в Пентагоне. В последние недели российские истребители неоднократно атаковали американские беспилотные летательные аппараты MQ-9, однако новый инцидент вызвал особенную тревогу, поскольку поставил под угрозу жизни членов экипажа.

Чиновник, который также говорил с AP на условиях анонимности, отказался детализировать варианты противодействия агрессивному поведению российской авиации, однако сказал, что США "не уступят ни одной территории и будут продолжать летать в западной части страны с миссиями против Исламского государства".

По мнению Пентагона, российская военная активность, частота и агрессивность которой возросли в последние месяцы, связана с растущим сотрудничеством Москвы, Тегерана и сирийского режима в попытках заставить США покинуть Сирию.

  • 14 марта 2023 года один из двух российских истребителей Су-27 повредил винт БпЛА MQ-9 над Черным морем: ВВС США "затопили" дрон в международных водах.
  • 5 мая российский Су-35 трижды пролетел прямо перед носом выполнявшего патрульный полет польского Turbolet L-410. Из-за возникшей турбулентности польский самолет потерял управление и начал терять высоту, однако экипаж сумел спасти ситуацию. 
Сергей Бережной
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пентагонСирияпровокациясу-35
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