Starlink вже відновив роботу, у компанії назвали причину збою
Збій у роботі Starlink, який стався 24 липня, був викликаний відмовою ключових внутрішніх програмних служб, які забезпечують роботу основної мережі. Про це повідомив віцепрезидент компанії Майкл Ніколс у соцмережі Х.
За його словами, збій тривав приблизно дві з половиною години. Але близько 02:00 Starlink здебільшого відновив свою роботу.
"Вибачте за тимчасовий збій у роботі нашого сервісу. Ми глибоко прагнемо забезпечити високонадійну мережу та повністю усунемо цю проблему, щоб вона не повторилася", – написав Ніколс.
О 03:18 компанія Starlink повідомила, що проблему з мережею повністю усунено, а сервіс Starlink відновлено.
- Збій у роботі Starlink стався ввечері 24 липня по всьому світі. Командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді повідомив, що проблема торкнулася і військових по всій лінії фронту, зокрема росіян.
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