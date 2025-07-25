Starlink вже відновив роботу, у компанії назвали причину збою

У компанії пообіцяли усунути проблему, щоб вона більше не повторювалася

Starlink (Ілюстративне фото: x.com/Starlink)

Збій у роботі Starlink, який стався 24 липня, був викликаний відмовою ключових внутрішніх програмних служб, які забезпечують роботу основної мережі. Про це повідомив віцепрезидент компанії Майкл Ніколс у соцмережі Х.

За його словами, збій тривав приблизно дві з половиною години. Але близько 02:00 Starlink здебільшого відновив свою роботу.

"Вибачте за тимчасовий збій у роботі нашого сервісу. Ми глибоко прагнемо забезпечити високонадійну мережу та повністю усунемо цю проблему, щоб вона не повторилася", – написав Ніколс.

О 03:18 компанія Starlink повідомила, що проблему з мережею повністю усунено, а сервіс Starlink відновлено.