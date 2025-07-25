Starlink уже возобновил работу, в компании назвали причину сбоя

В компании пообещали устранить проблему, чтобы она больше не повторялась

Starlink (Иллюстративное фото: x.com/Starlink)

Сбой в работе Starlink, который случился 24 июля, был вызван отказом ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу основной сети. Об этом сообщил вице-президент компании Майкл Николс в соцсети Х.

По его словам, сбой длился примерно два с половиной часа. Но около 02:00 Starlink по большей части возобновил свою работу.

"Извините за временный сбой в работе нашего сервиса. Мы глубоко стремимся обеспечить высоконадежную сеть и полностью устраним эту проблему, чтобы она не повторилась", – написал Николс.

В 03:18 компания Starlink сообщила, что проблема с сетью полностью устранена, а сервис Starlink восстановлен.