Starlink уже возобновил работу, в компании назвали причину сбоя
Сбой в работе Starlink, который случился 24 июля, был вызван отказом ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу основной сети. Об этом сообщил вице-президент компании Майкл Николс в соцсети Х.
По его словам, сбой длился примерно два с половиной часа. Но около 02:00 Starlink по большей части возобновил свою работу.
"Извините за временный сбой в работе нашего сервиса. Мы глубоко стремимся обеспечить высоконадежную сеть и полностью устраним эту проблему, чтобы она не повторилась", – написал Николс.
В 03:18 компания Starlink сообщила, что проблема с сетью полностью устранена, а сервис Starlink восстановлен.
- Сбой в работе Starlink произошел вечером 24 июля по всему миру. Командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди сообщил, что проблема коснулась и военных по всей линии фронта, в том числе и россиян.
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