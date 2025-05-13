Суд визнав актора Жерара Депардьє винним у сексуальному насильстві

Жерар Депардьє (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Французького актора Жерара Депардьє визнали винним у сексуальному насильстві над двома жінками, він отримав умовний тюремний термін на 18 місяців. Про це повідомляє Le Figaro.

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76-річного актора визнали винним у нападі на дизайнерку декорацій та асистентку режисера під час зйомок фільму Жана Беккера "Зелені віконниці" (Les volets verts) у 2021 році.

Судовий розгляд тривав два місяці.

У жовтні 2023 року 54-річна художниця-декораторка Амелі звернулася до поліції, заявивши, що одного разу актор, сидячи в коридорі на знімальному майданчику, схопив її ногами й притиснув між стегнами. Він торкався її талії, грудей і сідниць, при цьому, за її словами, заявив, що "збирається засунути в неї свою велику парасольку". Як зазначає прокуратура, цю ситуацію бачили троє свідків.

У березні 2024 року друга скарга надійшла від 34-річної асистентки режисера – за її словами, Депардьє вночі торкнувся її сідниць.

Обидві жінки стверджують, що повідомляли продакшн-компанію, але та, на їхню думку, не відреагувала належним чином.

У листопаді 2024 року Високий суд Ірландії ухвалив рішення у справі 36-річного бійця змішаних єдиноборств Конора Мак-Грегора, визнавши його винним у побитті та зґвалтуванні жінки в одному з дублінських готелів у 2018 році.