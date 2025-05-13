Суд признал актера Жерара Депардье виновным в сексуальном насилии
Французский актер Жерар Депардье признан виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами, он получил условный тюремный срок на 18 месяцев. Об этом сообщает Le Figaro.
76-летнего актера признали виновным в нападении на дизайнера декораций и ассистентку режиссера во время съемок фильма Жана Беккера "Зеленые ставни" (Les volets verts) в 2021 году.
Судебное разбирательство длилось два месяца.
В октябре 2023 года 54-летняя художница-декоратор Амели обратилась в полицию, заявив, что однажды актер, сидя в коридоре на съемочной площадке, схватил ее ногами и прижал между бедрами. Он касался ее талии, груди и ягодиц, при этом, по ее словам, заявил, что "собирается засунуть в нее свой большой зонтик". Как отмечает прокуратура, эту ситуацию видели три свидетеля.
В марте 2024 года вторая жалоба поступила от 34-летней ассистентки режиссера – по ее словам, Депардье ночью коснулся ее ягодиц.
Обе женщины утверждают, что сообщали продакшн-компанию, но та, по их мнению, не отреагировала должным образом.
- В ноябре 2024 года Высокий суд Ирландии принял решение по делу 36-летнего бойца смешанных единоборств Конора Мак-Грегора, признав его виновным в избиении и изнасиловании женщины в одной из дублинских гостиниц в 2018 году.