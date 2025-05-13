Суд признал актера Жерара Депардье виновным в сексуальном насилии

Жерар Депардье (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Французский актер Жерар Депардье признан виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами, он получил условный тюремный срок на 18 месяцев. Об этом сообщает Le Figaro.

76-летнего актера признали виновным в нападении на дизайнера декораций и ассистентку режиссера во время съемок фильма Жана Беккера "Зеленые ставни" (Les volets verts) в 2021 году.

Судебное разбирательство длилось два месяца.

В октябре 2023 года 54-летняя художница-декоратор Амели обратилась в полицию, заявив, что однажды актер, сидя в коридоре на съемочной площадке, схватил ее ногами и прижал между бедрами. Он касался ее талии, груди и ягодиц, при этом, по ее словам, заявил, что "собирается засунуть в нее свой большой зонтик". Как отмечает прокуратура, эту ситуацию видели три свидетеля.

В марте 2024 года вторая жалоба поступила от 34-летней ассистентки режиссера – по ее словам, Депардье ночью коснулся ее ягодиц.

Обе женщины утверждают, что сообщали продакшн-компанию, но та, по их мнению, не отреагировала должным образом.