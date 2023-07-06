Латвія відмовила у політичному притулку проросійському українцю з Донбасу

Латвія відмовила у притулку громадянинові України, який намагався набути статусу політичного біженця на підставі своїх проросійських настроїв та стану здоров'я. Про це повідомляє Delfi з посиланням на агентство LETA.

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Агентство повідомляє, що раніше йому ж відмовили в притулку Іспанія, Швейцарія, Франція, Люксембург, Німеччина, Бельгія та Нідерланди.

Прізвище "серійного прохача притулку" видання не називає, проте повідомляє, що він у 2014 році постраждав під час російського вторгнення на Донбас, втратив бізнес, житло та здоров'я. Він "не згоден із політикою України і не підтримує бойові дії", тому просив про надання притулку в Росії, проте "не пам'ятає, чи він був йому наданий".

До 2016 року він із паспортом громадянина України залишався в Росії, потім поїхав на роботу до Польщі. Прохання про надання йому притулку він почав подавати у 2017 році. Після чергової відмови його в 2021 році депортували з Нідерландів до України.

Після початку російського вторгнення він якийсь час жив у Львові, а потім знову виїхав до Росії через тимчасово окупований Крим, далі відправився до Латвії, де знову попросив політичного притулку.

Управління у справах громадянства та міграції відмовило йому, він спробував опротестувати це рішення через суд, однак суд встановив, що в Україні він не стикався з переслідуваннями, зокрема пов'язаними з національною приналежністю, належністю до певної соціальної групи чи політичними поглядами.

В ухвалі суду також згадується висновок Служби державної безпеки Латвії, яка вважає, що заявник "може загрожувати безпеці держави та суспільства".

Латвія від 4 липня відновлює видачу віз громадянам Росії для обмеженого списку ситуацій. Раніше видача віз була повністю зупинена з міркувань безпеки після спроби заколоту терористичного угрупування Вагнера.

У грудні 2022 року Польща не видала візи для делегації РФ, яка збиралася брати участь у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.

4 квітня 2023 року Сейм Литви ухвалив закон, за яким росіянам заборонено купувати нерухомість у країні.

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