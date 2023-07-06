Латвия отказала в политическом убежище пророссийскому украинцу из Донбасса

Латвия отказала в убежище гражданину Украины, который пытался получить статус политического беженца на основании своих пророссийских настроений и состояния здоровья. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на агентство LETA.

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Агентство сообщает, что ранее тому же просителю отказали в убежище Испания, Швейцария, Франция, Люксембург, Германия, Бельгия и Нидерланды.

Фамилию "серийного просителя убежища" издание не называет, однако сообщает, что он в 2014 году пострадал во время российского вторжения на Донбасс, потерял бизнес, жилье и здоровье. Он "не согласен с политикой Украины и не поддерживает боевые действия", поэтому просил о предоставлении убежища в России, однако "не помнит, было ли оно ему предоставлено".

До 2016 года он с паспортом гражданина Украины оставался в России, затем уехал на работу в Польшу. Просьбы о предоставления ему убежища он начал подавать в 2017 году. После очередного отказа его в 2021 году депортировали из Нидерландов в Украину.

После начала российского вторжения он некоторое время жил во Львове, а затем снова уехал в Россию через временно оккупированный Крым, далее отправился в Латвию, где снова попросил о политическом убежище.

Управление по делам гражданства и миграции отказало ему, он попытался опротестовать это решение через суд, однако суд установил, что в Украине он не сталкивался с преследованиями, в том числе связанными с национальной принадлежностью, принадлежностью к определенной социальной группе или политическими взглядами.

В постановлении суда также упоминается заключение Службы государственной безопасности Латвии, которая считает, что заявитель "может угрожать безопасности государства и общества".

Латвия с 4 июля возобновляет выдачу виз гражданам России для ограниченного списка ситуаций. Ранее выдача виз была полностью остановлена из соображений безопасности после попытки мятежа террористической группировки Вагнера.

В декабре 2022 года Польша не выдала визы для делегации РФ, которая собиралась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

4 апреля 2023 года Сейм Литвы принял закон, по которому россиянам запрещено покупать недвижимость в стране.

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