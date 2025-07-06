Трамп запровадив режим стихійного лиха у Техасі, де через повінь загинуло майже 70 людей
Техас після повені (Фото: DUSTIN SAFRANEK/EPA)

Президент США Дональд Трамп оголосив стан стихійного лиха в окрузі Керр штату Техас, де через масштабну повінь загинуло щонайменше 59 людей, зокрема 21 дитина. Загалом у штаті підтверджена загибель щонайменше 68 людей.

Про оголошення надзвичайного стану Трамп написав в соцмережі Truth Social. Він повідомив, що "втрачено багато життів, і багато людей ще шукають".

"Адміністрація Трампа продовжує тісно співпрацювати з керівниками штатів та місцевими лідерами. Вдалося врятувати понад 850 людей", – додав він.

Місцева влада в кількох округах Техасу підтвердили загалом 68 смертельних випадків у зв'язку з повінню, зокрема 59 в окрузі Керр, чотири в окрузі Тревіс, три в окрузі Бернет та по одному в окрузі Кендалл та Вільямсон, повідомляє CNN.

Шериф округа Керр Ларри Лейта заявив, що серед жертв у окрузі – 38 дорослих і 21 дитина. З них 18 дорослих і четверо дітей ще не ідентифіковані.

Він додав, що 11 дівчат та один вожатий з літнього табору "Містик" поблизу річки Гваделупе досі вважаються зниклими безвісти.

Як повідомив Техаський відділ управління надзвичайними ситуаціями, до пошукових робіт залучені понад 1300 осіб та понад 900 одиниць техніки.

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