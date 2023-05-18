Метою Польщі має бути забезпечення вступу України у НАТО та Євросоюз – Дуда

Метою Польщі має бути забезпечення вступу України в Євросоюз та НАТО. Про це заявив президент країни Анджей Дуда, цитує його PAP.

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"Метою Польщі має бути забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу. Я сподіваюся, що на наступному саміті НАТО будуть ухвалені рішення, які наблизять Україну до членства в Альянсі", – сказав він.

Глава держави також зазначив, що західні союзники мають надати Україні "професійні гарантії безпеки, які вплинуть на бажання мільйонів українців повернутися у свою країну та успішно її відбудувати".

1 травня 2023 року президент Польщі заявив, що пріоритетом держави під час головування у Раді Європи буде членство України в ЄС.

2 травня Дуда пояснив, у чому полягає інтерес Польщі щодо військової підтримки України: щоб Росія отримала відсіч.

17 травня польський президент повідомив, що держава передала Україні "майже всі" свої винищувачі МіГ-29.

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