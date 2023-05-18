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Целью Польши должно быть обеспечение вступления Украины в НАТО и Евросоюз – Дуда

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 17:18
Целью Польши должно быть обеспечение вступления Украины в НАТО и Евросоюз – Дуда - Фото
Анджей Дуда (Фото: PAP)

Целью Польши должно быть обеспечение вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, цитирует его PAP.

"Целью Польши должно быть обеспечение интеграции Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс. Я надеюсь, что на следующем саммите НАТО будут приняты решения, которые приблизят Украину к членству в Альянсе", – сказал он.

Глава государства также отметил, что западные союзники должны предоставить Украине "профессиональные гарантии безопасности, которые окажут влияние на желание миллионов украинцев вернуться в свою страну и успешно ее отстроить".

  • 1 мая 2023 года президент Польши заявил, что приоритетом государства во время председательства в Совете Европы будет членство Украины в ЕС.
  • 2 мая Дуда объяснил, в чем заключается интерес Польши в вопросах военной поддержки Украины: чтобы Россия получила отпор.
  • 17 мая польский президент сообщил, что государство передало Украине "почти все" свои истребители МиГ-29.

Читайте также: Дуда: В Украине решается судьба мира, надо объяснить это всему международному сообществу

Милана Головань
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