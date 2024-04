Турецька компанія Baykar випробувала крилату ракету зі штучним інтелектом – відео

Турецька компанія Baykar, відома безпілотниками Bayraktar, провела випробування крилатої мініракети KEMANKEŞ 2. Про це у X (Twitter) повідомив глава компанії Сельчук Байрактар.

На опублікованому відео видно, що KEMANKEŞ 2 запустили з кузова позашляховика зі спеціальними кріпленнями. Після розгону до необхідної швидкості ракета злетіла у повітря.

Зазначається, що KEMANKEŞ 2 із дальністю дії понад 200 км може перебувати у повітрі близько години, швидко переміщатися та вражати цілі у тилу противника.

Виробник стверджує, що завдяки штучному інтелекту, яким оснащена мініракета, вона здатна вражати цілі в автоматичному або в ручному режимах за наявності зв’язку на фінальному відрізку польоту.

Це дозволить KEMANKEŞ 2 знищувати цілі навіть у складних погодних умовах, розпізнаючи їх завдяки оптичній системі наведення.

