Турецька компанія Baykar випробувала крилату ракету зі штучним інтелектом – відео
Турецька компанія Baykar, відома безпілотниками Bayraktar, провела випробування крилатої мініракети KEMANKEŞ 2. Про це у X (Twitter) повідомив глава компанії Сельчук Байрактар.
На опублікованому відео видно, що KEMANKEŞ 2 запустили з кузова позашляховика зі спеціальними кріпленнями. Після розгону до необхідної швидкості ракета злетіла у повітря.
Зазначається, що KEMANKEŞ 2 із дальністю дії понад 200 км може перебувати у повітрі близько години, швидко переміщатися та вражати цілі у тилу противника.
Виробник стверджує, що завдяки штучному інтелекту, яким оснащена мініракета, вона здатна вражати цілі в автоматичному або в ручному режимах за наявності зв’язку на фінальному відрізку польоту.
Це дозволить KEMANKEŞ 2 знищувати цілі навіть у складних погодних умовах, розпізнаючи їх завдяки оптичній системі наведення.
Türk Havacılığının Altın Çağı 🏅— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 16, 2024
Kanatlarımızın altındaki güç!
Bayraktar #KEMANKEŞ 2 🏹🚀
The Golden Age of Turkish Aviation 🏅
The power beneath our wings!#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/FmAe4KIWpP
- 30 квітня 2023 року Україна підписала три нові контракти з Baykar.
- 23 червня Туреччина видала ліцензії на виробництво Bayraktar TB2 та Akinci в Україні.
- 10 липня в Україні почали будувати завод із виробництва БпЛА Bayraktar.
- 31 липня Міноборони та турецька компанія Baykar Makina уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотників.
- 30 вересня Baykar заявила про вкладання $100 млн у три ключові проєкти в Україні.
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