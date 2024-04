Турецкая компания Baykar испытала крылатую ракету с искусственным интеллектом – видео

Турецкая компания Baykar, известная беспилотниками Bayraktar, провела испытание крылатой мини-ракеты KEMANKEŞ 2. Об этом в X (Twitter) сообщил глава компании Сельчук Байрактар.

В опубликованном ролике видно, что KEMANKEŞ 2 запустили с кузова внедорожника со специальными креплениями. После разгона до требуемой скорости ракета взлетела в воздух.

KEMANKEŞ 2 с дальностью действия более 200 км может находиться в воздухе около часа, быстро перемещаться и поражать цели в тылу противника.

Производитель утверждает, что благодаря искусственному интеллекту, которым оборудована мини-ракета, она способна поражать цели в автоматическом или в ручном режимах при наличии связи на финальном отрезке полета.

Это позволит KEMANKEŞ 2 уничтожать цели даже в сложных погодных условиях, распознавая их благодаря оптической системе наведения.

