Турецкая компания Baykar испытала крылатую ракету с искусственным интеллектом – видео
Турецкая компания Baykar, известная беспилотниками Bayraktar, провела испытание крылатой мини-ракеты KEMANKEŞ 2. Об этом в X (Twitter) сообщил глава компании Сельчук Байрактар.
В опубликованном ролике видно, что KEMANKEŞ 2 запустили с кузова внедорожника со специальными креплениями. После разгона до требуемой скорости ракета взлетела в воздух.
KEMANKEŞ 2 с дальностью действия более 200 км может находиться в воздухе около часа, быстро перемещаться и поражать цели в тылу противника.
Производитель утверждает, что благодаря искусственному интеллекту, которым оборудована мини-ракета, она способна поражать цели в автоматическом или в ручном режимах при наличии связи на финальном отрезке полета.
Это позволит KEMANKEŞ 2 уничтожать цели даже в сложных погодных условиях, распознавая их благодаря оптической системе наведения.
Türk Havacılığının Altın Çağı 🏅— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 16 апреля 2024
Kanatlarımızın altındaki güç!
Bayraktar #KEMANKEŞ 2 🏹🚀
The Golden Age of Turkish Aviation 🏅
The power beneath our wings! #MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/FmAe4KIWpP
- 30 апреля 2023 года Украина подписала три новых контракта с Baykar.
- 23 июня Турция выдала лицензии на производство Bayraktar TB2 и Akinci в Украине.
- 10 июля в Украине начали строить завод по производству БпЛА Bayraktar.
- 31 июля Минобороны и турецкая компания Baykar Makina заключили договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотников.
- 30 сентября Baykar заявила о вложении $100 млн в три ключевых проекта в Украине.
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