Второй прототип нового турецкого беспилотника Bayraktar TB3 PT-2 прошел первые лётные испытания. Кадры опубликовал технический директор и совладелец компании-производителя дронов Baykar Сельчук Байрактар.

Он отметил, что на видео – первый полет второго прототипа Bayraktar TB3, тот прошел испытание.

На кадрах показан беспилотник с разных ракурсов, а также то, как он взлетает, летит и садится на посадочную полосу аэродрома.

Bayraktar TB3 – разведывательно-ударный беспилотник со складными крыльями, анонсируется, что ему не потребуются длинные полосы для взлета или посадки. Запланировано, что 30-50 единиц будет размещено на турецком десантном корабле TCG Anadolu.

Длина беспилотника составляет – 8,35 м, высота – 2,6 м, размах крыльев – 14 м, максимальный взлетный вес – 1450 кг, грузоподъемность – 280 кг, максимальная скорость – 300 км/ч, крейсерская – 232 км/ч.

В октябре 2023 года компания опубликовала видео с испытанием TB3 на высокоскоростном проходе.

В феврале 2024-го исполнительный директор Baykar заявил, что компания начала строительство под Киевом завода, на котором будут работать около 500 человек и где планируют производить по 120 беспилотников модели Bayraktar TB2 или TB3 ежегодно.

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