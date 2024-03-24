Второй прототип нового "Байрактара" прошел летные испытания – видео
Второй прототип нового турецкого беспилотника Bayraktar TB3 PT-2 прошел первые лётные испытания. Кадры опубликовал технический директор и совладелец компании-производителя дронов Baykar Сельчук Байрактар.
Он отметил, что на видео – первый полет второго прототипа Bayraktar TB3, тот прошел испытание.
На кадрах показан беспилотник с разных ракурсов, а также то, как он взлетает, летит и садится на посадочную полосу аэродрома.
Bayraktar TB3 – разведывательно-ударный беспилотник со складными крыльями, анонсируется, что ему не потребуются длинные полосы для взлета или посадки. Запланировано, что 30-50 единиц будет размещено на турецком десантном корабле TCG Anadolu.
Длина беспилотника составляет – 8,35 м, высота – 2,6 м, размах крыльев – 14 м, максимальный взлетный вес – 1450 кг, грузоподъемность – 280 кг, максимальная скорость – 300 км/ч, крейсерская – 232 км/ч.
В октябре 2023 года компания опубликовала видео с испытанием TB3 на высокоскоростном проходе.
В феврале 2024-го исполнительный директор Baykar заявил, что компания начала строительство под Киевом завода, на котором будут работать около 500 человек и где планируют производить по 120 беспилотников модели Bayraktar TB2 или TB3 ежегодно.
- 30 апреля 2023 года Украина подписала три новых контракта с Baykar.
- 23 июня Турция выдала лицензии на производство Bayraktar TB2 и Akinci в Украине.
- 10 июля в Украине начали строить завод по производству БПЛА Bayraktar.
- 31 июля Минобороны и турецкая компания Baykar Makina заключили договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотников.
- 30 сентября Baykar заявила о вложении 100 миллионов долларов в три ключевых проекта в Украине.
Читайте также: БПЛА Bayraktar прошел испытание стрельбой сверхзвуковой ракетой – видео, карта