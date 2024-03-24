Другий прототип нового турецького безпілотника Bayraktar TB3 PT-2 пройшов перші льотні випробування. Кадри опублікував технічний директор та співвласник компанії-виробника дронів Baykar Сельчук Байрактар.

Він зазначив, що на відео – перший політ другого прототипу Bayraktar TB3, той пройшов випробування.

На кадрах показано безпілотник з різних ракурсів, а також те, як він злітає, летить та сідає на посадкову смугу летовища.

Bayraktar TB3 – розвідувально-ударний безпілотник зі складаними крилами, анонсується, що йому не будуть потрібні довгі смуги для зльоту або посадки. Заплановано, що 30-50 одиниць буде розміщено на турецькому десантному кораблі TCG Anadolu.

Довжина безпілотника складає – 8,35 м, висота – 2,6 м, розмах крил – 14 м, максимальна злітна вага – 1450 кг, вантажність – 280 кг, максимальна швидкість – 300 км/год, крейсерська – 232 км/год.

У жовтні 2023 року компанія опублікувала відео з випробуванням TB3 на високошвидкісному проході.

У лютому 2024-го виконавчий директор Baykar заявив, що компанія почала будівництво під Києвом заводу, на якому працюватимуть близько 500 людей і де планують виготовляти по 120 безпілотників моделі Bayraktar TB2 або TB3 щороку.

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