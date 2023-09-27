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Важкий дрон-торпедоносець показали на морських навчаннях НАТО в Португалії – відео

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 18:27
Важкий дрон-торпедоносець показали на морських навчаннях НАТО в Португалії – відео - Фото
Торпедний дрон T-600 (Фото - скриншот із відео)

Під час навчань НАТО у Португалії успішно відбулася демонстрація важкого БПЛА Т-600, який здатний запускати легкі протикорабельні торпеди. Про це йдеться у повідомленні компаній розробників BAE Systems та Malloy Aeronautics.

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Дрон був показаний під час навчань НАТО REPMUS (Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Uncrewed Systems), метою яких була інтеграція новітніх морських технологій у військові системи союзників. Апарат продемонстрував запуск навчальної торпеди протикорабельної Sting Ray.

Т-600 – демонстраційний функціональний прототип, який здатний здійснювати вертикальні зліт та посадку, нести корисне навантаження до 200 кг та розвивати швидкість до 140 км/год. Дальність його польоту становить до 80 км залежно від корисного навантаження.

Як зазначають розробники, відпрацьовані на Т-600 підходи та концепції будуть реалізовані в наступній моделі Т-650, яка пропонуватиме можливості швидкої реконфігурації для військових, комерційних та гуманітарних цілей. Передбачається, що новий дрон знайде застосування у сферах автоматизованої логістики, евакуації поранених та протикорабельної боротьби.

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Сергій Бережний
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БПЛАдронторпедаBAE SystemsMalloy Aeronautics
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