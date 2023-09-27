Тяжелый дрон-торпедоносец показали на морских учениях НАТО в Португалии – видео

Во время учений НАТО в Португалии успешно прошла демонстрация тяжелого БПЛА Т-600, который способен запускать легкие противокорабельные торпеды. Об этом говорится в сообщении компаний разработчиков BAE Systems и Malloy Aeronautics.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Дрон был показан во время учений НАТО REPMUS (Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Uncrewed Systems), целью которых была интеграция новейших морских технологий в военные системы союзников. Аппарат продемонстрировал запуск учебной противокорабельной торпеды Sting Ray.

Т-600 – демонстрационный функциональный прототип, который способен осуществлять вертикальные взлет и посадку, нести полезную нагрузку до 200 кг и развивать скорость до 140 км/ч. Дальность его полета составляет до 80 км в зависимости от полезной нагрузки.

Как отмечают разработчики, отработанные на Т-600 подходы и концепции будут реализованы в следующей модели Т-650, которая будет предлагать возможности быстрой реконфигурации для военных, коммерческих и гуманитарных целей. Предполагается, что новый дрон найдет применение в сферах автоматизированной логистики, эвакуации раненых и противокорабельной борьбы.

21 сентября сообщалось, что ВСУ начали испытывать на передовой беспилотный робот Ironclad с турелью, тепловизионной камерой, бронированным панцирем.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.