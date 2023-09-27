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Тяжелый дрон-торпедоносец показали на морских учениях НАТО в Португалии – видео

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 18:27
Тяжелый дрон-торпедоносец показали на морских учениях НАТО в Португалии – видео - Фото
Торпедный дрон T-600 (Фото - скриншот из видео)

Во время учений НАТО в Португалии успешно прошла демонстрация тяжелого БПЛА Т-600, который способен запускать легкие противокорабельные торпеды. Об этом говорится в сообщении компаний разработчиков BAE Systems и Malloy Aeronautics. 

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Дрон был показан во время учений НАТО REPMUS (Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Uncrewed Systems), целью которых была интеграция новейших морских технологий в военные системы союзников. Аппарат продемонстрировал запуск учебной противокорабельной торпеды Sting Ray.   

Т-600 – демонстрационный функциональный прототип, который способен осуществлять вертикальные взлет и посадку, нести полезную нагрузку до 200 кг и развивать скорость до 140 км/ч. Дальность его полета составляет до 80 км в зависимости от полезной нагрузки. 

Как отмечают разработчики, отработанные на Т-600 подходы и концепции будут реализованы в следующей модели Т-650, которая будет предлагать возможности быстрой реконфигурации для военных, коммерческих и гуманитарных целей. Предполагается, что новый дрон найдет применение в сферах автоматизированной логистики, эвакуации раненых и противокорабельной борьбы.

  • 21 сентября сообщалось, что ВСУ начали испытывать на передовой беспилотный робот Ironclad с турелью, тепловизионной камерой, бронированным панцирем. 
Сергей Бережной
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торпедадронБПЛАbae systemsMalloy Aeronautics
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