У Балтіморі після обвалу моста шестеро людей зникли безвісти. Їх вважають загиблими

26 березня судно Dali завдовжки майже 290 метрів врізалося в опору мосту, після чого стався обвал

Фото: ЕРА

Шестеро людей зникли безвісти після того, як у міст імені Френсіса Скотта Кі у Балтіморі в опору моста врізався контейнеровоз вранці 26 березня. Про це повідомляють Reuters та NBC News.

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Пошуково-рятувальні роботи тривали близько 18 годин, водолази стикнулися з усе більш небезпечними умовами в темних, завалених уламками корабля водах, заявив контрадмірал берегової охорони Шеннон Гілріт.

"Ми не віримо, що зможемо знайти когось з цих людей живими", – зауважив він.

Коли в опору моста врізалося судно під прапором Сінгапуру, на переправі перебували сім робітників, які ремонтували дорожнє полотно, передають журналісти.

Віцепрезидент будівельної компанії Brawner Builders Джеффрі Пріцкер раніше повідомив, що одному робітнику вдалося вижити, зазначає NBC.

Поліція штату виявила, що двоє зниклих робітників — громадяни Гватемали.

Судно Dali завдовжки майже 290 метрів врізалося в опору мосту, після чого стався обвал. Зазначається, що всіх 22 членів екіпажу корабля знайшли.

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