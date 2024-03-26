У Балтіморі в США корабель обвалив автомобільний міст – відео
У Балтіморі в американському штаті Мериленд звалився автомобільний міст імені Френсіса Скотта Кі (Francis Scott Key Bridge). Про це повідомляє місцевий телеканал Fox Baltimore і публікує відео обвалення.
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За попередніми даними, в опору мосту врізався контейнеровоз, після чого аркова конструкція повністю обвалилася разом із прольотами. Кілька автомобілів упали у воду, судно, за даними каналу, загорілося та потонуло.
За даними журналістів, унаслідок події є загиблі та поранені. Водночас поки що невідомо, скільки машин було на мосту в момент обвалення.
- За даними The New York Times, у міст врізалося вантажне судно під прапором Сінгапуру – мова про судно Dali довжиною приблизно 288 метрів.
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