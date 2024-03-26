В Балтиморе в американском штате Мэриленд рухнул автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки (Francis Scott Key Bridge). Об этом сообщает местный телеканал Fox Baltimore и публикует видео обрушение.

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По предварительным данным, в опору моста врезался контейнеровоз, после чего арочная конструкция полностью обрушилась вместе с пролетами. Несколько автомобилей упали в воду, судно, по данным канала, загорелось и утонуло.

По данным журналистов, в результате происшествия есть погибшие и раненые. В то же время пока неизвестно, сколько машин было на мосту в момент обрушения.

По данным The New York Times, в мост врезалось грузовое судно под флагом Сингапура – речь идет о судне Dali длиной примерно 288 метров.

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