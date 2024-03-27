В Балтиморе после обвала моста шесть человек пропали без вести. Их считают погибшими

26 марта судно Dali длиной почти 290 метров врезалось в опору моста, после чего произошел обвал

Фото: ЕРА

Шесть человек пропали без вести после того, как в городе имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в опору моста врезался контейнеровоз утром 26 марта. Об этом сообщают Reuters и NBC News.

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Поисково-спасательные работы продолжались около 18 часов, водолазы столкнулись со все более опасными условиями в темных, заваленных обломками корабля водах, заявил контр-адмирал береговой охраны Шеннон Гилрит.

"Мы не верим, что сможем найти кого-нибудь из этих людей живыми", – заметил он.

Когда в опору моста врезалось судно под флагом Сингапура, на переправе находились семь рабочих, ремонтировавших дорожное полотно, передают журналисты.

Вице-президент строительной компании Brawner Builders Джеффри Прицкер ранее сообщил, что одному рабочему удалось выжить, отмечает NBC.

Полиция штата обнаружила, что двое пропавших рабочих — граждане Гватемалы.

Судно Dali длиной почти 290 метров врезалось в опору моста, после чего произошел обвал. Отмечается, что все 22 члена экипажа корабля были обнаружены.

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