Сальваторе Нікотра (фото: Le Journal de RésistanceS)

У Бельгії заснували нову ультраправу партію під назвою "Трамп" (Trump). Про це повідомляє видання BRUZZ.

Партію очолив Сальваторе Нікотра, колишній голова бельгійського "Національного фронту" (Front National).

Повна назва – Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes ("Усі об'єднані за Союз популістських рухів"). За словами Нікотри, таку назву обрали, оскільки президент США Дональд Трамп є "символом популізму". До керівного комітету також увійшов Емануеле Лікарі, якого раніше виключили з ультраправої фламандської партії Vlaams Belang за відкрите прославляння фашизму.

Політсила є наступницею попередньої партії Chez Nous, яка офіційно розпущена. Chez Nous брала участь у федеральних виборах у червні 2024 року, але не змогла подолати виборчий бар'єр.

Нікотра описує нову силу як "правопопулістську партію із соціальним ухилом". Він стверджує, що її програма на 40% збігається з ультралівою Партією праці (PTB) і на 40% – з Vlaams Belang. Головною відмінністю від Vlaams Belang він називає унітарну позицію замість сепаратизму.