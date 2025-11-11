Сальваторе Никотра (фото: Le Journal de RésistanceS)

В Бельгии основали новую ультраправую партию под названием Трамп (Trump). Об этом сообщает издание BRUZZ.

Партию возглавил Сальваторе Никотра, бывший глава бельгийского "Национального Фронта" (Front National).

Полное название – Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes (Все объединенные за Союз популистских движений). По словам Никотры, такое название выбрали, поскольку президент США Дональд Трамп является "символом популизма". В руководящий комитет также вошел Эмануэле Ликари, которого ранее исключили из ультраправой фламандской партии Vlaams Belang за открытое прославление фашизма.

Политсила является преемницей предыдущей партии Chez Nous, которая официально распущена. Chez Nous участвовала в федеральных выборах в июне 2024 года, но не смогла преодолеть избирательный барьер.

Никотра описывает новую силу как "правопопулистскую партию с социальным уклоном". Он утверждает, что ее программа на 40% совпадает с ультралевой Партией труда (PTB) и на 40% – с Vlaams Belang. Главным отличием от Vlaams Belang он называет унитарную позицию вместо сепаратизма.