У Британії заарештували терориста, якого ФБР шукало понад 20 років

Даніеля Андреаса Сан-Дієго, якого підозрюють у терактах в США у 2003 році, затримали у віддаленій місцевості Вельсу

Фото: ФБР

У Великій Британії заарештували 46-річного американця Даніеля Андреаса Сан-Дієго, одного з найбільш розшукуваних терористів за версією ФБР. Про це пише The Guardian.

Чоловіка, якого підозрюють у терактах в США у 2003 році, затримали у віддаленій місцевості Вельсу.

За даними ФБР, Сан-Дієго причетний до двох вибухів у Каліфорнії: у біотехнологічній компанії в Емерівіллі та харчовій корпорації в Плезантоні. Попри те, що ніхто не постраждав, один із вибухів, як вважають, був спрямований проти рятувальників, які прибули на місце.

26 листопада 2024 року Сан-Дієго постав перед судом у Лондоні, де розпочався процес його екстрадиції до США для пред’явлення звинувачень.

Директор ФБР Крістофер Рей підкреслив, що затримання Сан-Дієго через 20 років після злочинів підтверджує, що правосуддя неминуче.

ФБР повідомляє, що Сан-Дієго мав зв’язки з радикальними угрупуваннями, які борються за права тварин. Він дотримувався веганства, мав зброю та численні татуювання, серед яких зображення палаючих будівель.

8 жовтня 2024 року сина засновника Аль-Каїди Усами бен Ладена Омара депортували з Франції та заборонили повертатися назад. Причиною, як стверджується, стали його дописи у соцмережах, в яких він прославляв тероризм.