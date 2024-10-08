Сина бен Ладена депортували з Франції за "дописи, які прославляють тероризм"

Розпорядження про заборону Омару бен Ладену в’їжджати до Франції підписав міністр внутрішніх справ країни Брюно Ретайо

Омар бен Ладен (Фото: ЕРА/DANILO SCHIAVELLA)

Сина засновника Аль-Каїди Усами бен Ладена Омара депортували з Франції та заборонили повертатися назад. Причиною, як стверджується, стали його дописи у соцмережах, в яких він прославляв тероризм, пише Reuters.

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Розпорядження про заборону Омару бен Ладену в’їжджати до Франції підписав міністр внутрішніх справ країни Брюно Ретайо.

"Пан бен Ладен, який кілька років жив у регіоні Орн як чоловік британської громадянки, у 2023 році опублікував у своїх соціальних мережах коментарі, які прославляють тероризм. Адміністративна заборона гарантує, що пан бен Ладен не зможе повернутися до Франції з жодної причини", – йдеться у дописі Ретайо в Х.

Як повідомляє Reuters, Омар бен Ладен кілька років мешкав у селі в Нормандії, де займався живописом, зокрема створював пейзажі.

Він потрапив у поле зору французької влади після публікації в соціальній мережі в день народження свого батька, якого вбили американські спецпризначенці у травні 2011 року. У липні 2023 року стало відомо, що поліція розшукувала Омара бен Ладена в Домфорі, Нормандія.

Reuters не вдалося знайти допис і зв’язатися з Омаром для коментарів.

11 вересня 2001 року терористи угруповання Аль-Каїда влаштували в США чотири теракти, через які загинуло майже 3000 осіб, 24 пропали безвісти. Відповідальність за організацію атаки на себе взяв Усама бен Ладен, ватажок Аль-Каїди.

У 2023 році молоді користувачі соцмережі TikTok "рознесли" відео з "Листом до Америки" бен Ладена, в якому він розповідав про мету вбивства американців 11 вересня 2001 року.