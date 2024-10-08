Сына бен Ладена депортировали из Франции за "посты, прославляющие терроризм"

Распоряжение о запрете Омару бен Ладену въезжать во Францию подписал министр внутренних дел страны Брюно Ретайо

Омар бен Ладен (Фото: ЕРА/DANILO SCHIAVELLA)

Сына основателя Аль-Каиды Усамы бен Ладена Омара депортировали из Франции и запретили возвращаться назад. Причиной, как утверждается, стали его сообщения в соцсетях, в которых он прославлял терроризм, пишет Reuters.

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Распоряжение о запрете Омару бен Ладену въезжать во Францию подписал министр внутренних дел страны Брюно Ретайо.

"Господин бен Ладен, который несколько лет жил в регионе Орн как муж британской гражданки, в 2023 году опубликовал в своих социальных сетях прославляющие терроризм комментарии. Административный запрет гарантирует, что господин бен Ладен не сможет вернуться во Францию по какой-либо причине", – говорится в сообщении Ретайо в Х.

Как сообщает Reuters, Омар бен Ладен несколько лет проживал в деревне в Нормандии, где занимался живописью, в частности создавал пейзажи.

Он попал в поле зрения французских властей после публикации в социальной сети в день рождения своего отца, убитого американскими спецназовцами в мае 2011 года. В июле 2023 года стало известно, что полиция разыскивала Омара бен Ладена в Домфоре, Нормандия.

Reuters не удалось найти сообщение и связаться с Омаром для комментариев.

11 сентября 2001 года террористы группировки Аль-Каида устроили в США четыре теракта, из-за которых погибли почти 3000 человек, 24 пропали без вести. Ответственность за организацию атаки на себя взял Усама бен Ладен, предводитель Аль-Каиды.

В 2023 году молодые пользователи соцсети TikTok "разнесли" видео с "Письмом в Америку" бен Ладена, в котором он рассказывал о целях убийства американцев 11 сентября 2001 года.