В Британии арестовали террориста, которого ФБР искало более 20 лет

Даниэля Андреаса Сан-Диего, подозреваемого в терактах в США в 2003 году, задержали в отдаленной местности Уэльса

Фото: ФБР

В Великобритании арестовали 46-летнего американца Даниэля Андреаса Сан-Диего, одного из самых разыскиваемых террористов по версии ФБР. Об этом пишет The Guardian.

Мужчину, подозреваемого в терактах в США в 2003 году, задержали в отдаленной местности Уэльса.

По данным ФБР, Сан-Диего причастен к двум взрывам в Калифорнии: в биотехнологической компании в Эмеривилле и пищевой корпорации в Плезантоне. Несмотря на то, что никто не пострадал, один из взрывов, как считают, был направлен против прибывших на место спасателей.

26 ноября 2024 года Сан-Диего предстал перед судом в Лондоне, где начался процесс его экстрадиции в США для предъявления обвинений.

Директор ФБР Кристофер Рэй подчеркнул, что задержание Сан-Диего спустя 20 лет после преступлений подтверждает, что правосудие неизбежно.

ФБР сообщает, что Сан-Диего был связан с радикальными группировками, борющимися за права животных. Он придерживался веганства, имел оружие и многочисленные татуировки, среди которых изображения горящих зданий.

8 октября 2024 года сына основателя Аль-Каиды Усамы бен Ладена Омара депортировали из Франции и запретили возвращаться назад. Причиной, как утверждается, стали его сообщения в соцсетях, в которых он прославлял терроризм.