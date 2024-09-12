У британської міністерки вкрали гаманець на заході, присвяченому протидії крадіжкам

Крадіжка сталася в чотиризірковому готелі в Мідлендсі, де проходила конференція. Поліція вже взялася за розслідування

Діана Джонсон (Фото: Х)

У молодшої міністерки з питань злочинності, поліції та пожежної служби Великої Британії Діани Джонсон вкрали гаманець на заході, присвяченому проблемі крадіжок. Про це пише Financial Times.

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Джонсон, виступаючи на щорічній конференції старших офіцерів поліції, звернула увагу на зростання антисоціальної поведінки та крадіжок у магазинах Британії, яке, за її словами, "було успадковане від попереднього консервативного уряду".

Міністерство внутрішніх справ підтвердило, що під час конференції у Джонсон вкрали її гаманець, водночас запевнивши, що жодних загроз безпеці не було виявлено.

Крадіжка сталася в чотиризірковому готелі в Мідлендсі, де проходила конференція. Поліція вже взялася за розслідування.

У 2021 році поліція німецького міста Швельм заявила, що їм вдалося розкрити крадіжку на той момент дев'ятирічної давнини завдяки напівз'їденому шматку ковбаси, що залишився на місці злочину. ДНК, виявлена на ковбасі, збіглася з ДНК одного з підозрюваних

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