В Британии у министра украли кошелек на мероприятии, посвященном противодействию кражам

Кража произошла в четырехзвездочном отеле в Мидлендсе, где проходила конференция. Полиция уже взялась за расследование

Диана Джонсон (Фото: Х)

У младшего министра по вопросам преступности, полиции и пожарной службы Великобритании Дианы Джонсон украли кошелек на мероприятии, посвященном проблеме краж. Об этом пишет Financial Times.

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Джонсон, выступая на ежегодной конференции старших офицеров полиции, обратила внимание на рост антисоциального поведения и воровства в магазинах Британии, который, по ее словам, "унаследован от предыдущего консервативного правительства".

Министерство внутренних дел подтвердило, что во время конференции у Джонсон украли ее кошелек, заверив, что никаких угроз безопасности не было обнаружено.

Кража произошла в четырехзвездочном отеле в Мидлендсе, где проходила конференция. Полиция уже принялась за расследование.

В 2021 году полиция немецкого города Швельм заявила, что им удалось раскрыть кражу на тот момент девятилетней давности благодаря полусъеденному куску колбасы, оставшейся на месте преступления. ДНК, обнаруженная на колбасе, совпала с ДНК одного из подозреваемых

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