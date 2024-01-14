У Данії новий король – Фредерік X
У Данії відбулася зміна правлячого монарха – королева Маргрете II передала трон своєму синові, який став королем Фредеріком X.
14 січня у палаці Крістіансборг у Копенгагені королева Маргрете II підписала офіційне зречення престолу. Після цього прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен проголосила новим королем спадкоємця престолу Фредеріка X.
Королева в новорічному зверненні до нації 31 грудня 2023 року заявила про намір 14 січня зректися престолу.
У лютому 2023 року королева перенесла операцію, яка, як вона сказала, "змусила задуматися про майбутнє – чи настав час залишити відповідальність наступному поколінню".
Королева Маргрете II вступила на престол у 1972 році теж 14 січня. Її правління тривало 52 роки. Серед європейських монархів довше за неї була на троні тільки королева Великої Британії Єлизавета II (яка доводилася Маргрете двоюрідною сестрою).
- Королева Маргрете II з 1991 року працювала як професійний дизайнер декорацій та костюмів, останніми роками – для балетних постановок театру Тіволі у Копенгагені.
- У королівської родини Данії двоє дітей та вісім онуків.
Читайте також: Королева Данії про Путіна: Неприємна людина. Можу сказати про нього будь-що, але не гарне