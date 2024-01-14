У Данії новий король – Фредерік X

Фредерік X (Фото - EPA)

У Данії відбулася зміна правлячого монарха – королева Маргрете II передала трон своєму синові, який став королем Фредеріком X.

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14 січня у палаці Крістіансборг у Копенгагені королева Маргрете II підписала офіційне зречення престолу. Після цього прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен проголосила новим королем спадкоємця престолу Фредеріка X.

Королева в новорічному зверненні до нації 31 грудня 2023 року заявила про намір 14 січня зректися престолу.

У лютому 2023 року королева перенесла операцію, яка, як вона сказала, "змусила задуматися про майбутнє – чи настав час залишити відповідальність наступному поколінню".

Королева Маргрете II вступила на престол у 1972 році теж 14 січня. Її правління тривало 52 роки. Серед європейських монархів довше за неї була на троні тільки королева Великої Британії Єлизавета II (яка доводилася Маргрете двоюрідною сестрою).

Королева Маргрете II з 1991 року працювала як професійний дизайнер декорацій та костюмів, останніми роками – для балетних постановок театру Тіволі у Копенгагені.

У королівської родини Данії двоє дітей та вісім онуків.

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