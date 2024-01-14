У Дании новый король – Фредерик X
В Дании произошла смена правящего монарха - королева Маргрете II передала трон своему сыну, который стал королем Фредериком X.
14 января во дворце Кристиансборг в Копенгагене королева Маргрете II подписала официальное отречение от престола. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен провозгласила новым королем наследника престола Фредерика X.
Королева в новогоднем обращении к нации 31 декабря 2023 года заявила о намерении 14 января отречься от престола.
В феврале 2023 года королева перенесла операцию, которая, как она сказала, "заставила задуматься о будущем – пришло ли время оставить ответственность следующему поколению".
Королева Маргрете II вступила на престол в 1972 году тоже 14 января. Ее правление продолжалось 52 года. Среди европейских монархов дольше нее была на троне только королева Великобритании Елизавета II (которая приходилась Маргрете двоюродной сестрой).
- Королева Маргрете II с 1991 года работала как профессиональный дизайнер декораций и костюмов, в последние годы – для балетных постановок театра Тиволи в Копенгагене.
- У королевской семьи Дании двое детей и восемь внуков.
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