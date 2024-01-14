У Дании новый король – Фредерик X

Фредерик X (Фото - EPA)

В Дании произошла смена правящего монарха - королева Маргрете II передала трон своему сыну, который стал королем Фредериком X.

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14 января во дворце Кристиансборг в Копенгагене королева Маргрете II подписала официальное отречение от престола. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен провозгласила новым королем наследника престола Фредерика X.

Королева в новогоднем обращении к нации 31 декабря 2023 года заявила о намерении 14 января отречься от престола.

В феврале 2023 года королева перенесла операцию, которая, как она сказала, "заставила задуматься о будущем – пришло ли время оставить ответственность следующему поколению".

Королева Маргрете II вступила на престол в 1972 году тоже 14 января. Ее правление продолжалось 52 года. Среди европейских монархов дольше нее была на троне только королева Великобритании Елизавета II (которая приходилась Маргрете двоюродной сестрой).

Королева Маргрете II с 1991 года работала как профессиональный дизайнер декораций и костюмов, в последние годы – для балетных постановок театра Тиволи в Копенгагене.

У королевской семьи Дании двое детей и восемь внуков.

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