У Франції біля готелю знайшли мертвим посла Південної Африки

Поліція веде розслідування, неназвані особи стверджують, що це могло бути самогубство

Нкосінаті Мтетва (Фото: x.com/PresidencyZA)

Посол Південно-Африканської Республіки у Франції Нкосінаті Емманюель Мтетва був знайдений мертвим 30 вересня біля готелю в Парижі. Інформацію про його смерть підтвердило Міністерство міжнародних відносин ПАР.

За даними прокуратури Парижа, 58-річного посла 29 вересня оголосила в розшук його дружина після смс від нього, яке "викликало занепокоєння". Тіло посла виявили 30 вересня біля підніжжя готелю Hyatt Regency на заході Парижа, де на ім'я Мтетви було заброньовано номер на 22 поверсі. А вікно із захисною решіткою в номері було зламано.

Як повідомляє газета Le Parisien, посилаючись на неназваних співрозмовників, посол ПАР міг накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна.

Міністерство міжнародних відносин ПАР назвало його смерть "національною втратою", а влада Франції повідомила, що веде розслідування.

"Передчасна смерть посла Наті Мтетви – це момент глибокої скорботи, в якому уряд і громадяни стоять поруч із його родиною. Посол Мтетва служив нашій країні на різних посадах упродовж життя, яке обірвалося передчасно і травматично", – цитує міністерство слова президента ПАР Сиріла Рамафоси.

Мтетва пропрацював у Кабінеті міністрів ПАР 15 років на посадах міністра спорту, мистецтва і культури, а також поліції. На посаді посла він сприяв поглибленню відносин між Південною Африкою та Францією, що "просунуло співробітництво на світовій арені", зазначили в міністерстві.