Во Франции возле отеля нашли мертвым посла Южной Африки
Посол Южно-Африканской Республики во Франции Нкосинати Эмманюэль Мтетва был найден мертвым 30 сентября возле отеля в Париже. Информацию о его смерти подтвердило Министерство международных отношений ЮАР.
По данным прокуратуры Парижа, 58-летнего посла 29 сентября объявила в розыск его супруга после смс от него, которое "вызвало беспокойство". Тело посла было обнаружено 30 сентября у подножия отеля Hyatt Regency на западе Парижа, где на имя Мтетвы был забронирован номер на 22 этаже. А окно с защитной решеткой в номере было взломано.
Как сообщает газета Le Parisien, ссылаясь на неназванных собеседников, посол ЮАР мог покончить с собой, выпрыгнув из окна.
Министерство международных отношений ЮАР назвало его смерть "национальной утратой", а власти Франции сообщили, что ведут расследование.
"Преждевременная смерть посла Нати Мтетвы – это момент глубокой скорби, в котором правительство и граждане стоят рядом с его семьей. Посол Мтетва служил нашей стране на разных должностях в течение жизни, которая оборвалась преждевременно и травматично", – цитирует министерство слова президента ЮАР Сирила Рамафосы.
Мтетва проработал в Кабинете министров ЮАР 15 лет в должностях министра спорта, искусства и культуры, а также полиции. В должности посла он способствовал углублению отношений между Южной Африкой и Францией, что "продвинуло сотрудничество на мировой арене", отметили в министерстве.
- 12 августа "скоропостижно" умер глава совета директоров Уралкалия Дмитрий Осипов. Это 18-й топ-менеджер РФ, умерший с 2022 года при невыясненных обстоятельствах.
- 19 сентября в России застрелился топ-менеджер Umatex Group Александр Тюнин. Его тело нашли под Москвой, а рядом – охотничье ружье и записку.
Комментарии (0)