Во Франции возле отеля нашли мертвым посла Южной Африки

Полиция ведет расследование, неназванные лица утверждают, что это могло быть самоубийство.

Нкосинати Мтетва (Фото: x.com/PresidencyZA)

Посол Южно-Африканской Республики во Франции Нкосинати Эмманюэль Мтетва был найден мертвым 30 сентября возле отеля в Париже. Информацию о его смерти подтвердило Министерство международных отношений ЮАР.

По данным прокуратуры Парижа, 58-летнего посла 29 сентября объявила в розыск его супруга после смс от него, которое "вызвало беспокойство". Тело посла было обнаружено 30 сентября у подножия отеля Hyatt Regency на западе Парижа, где на имя Мтетвы был забронирован номер на 22 этаже. А окно с защитной решеткой в номере было взломано.

Как сообщает газета Le Parisien, ссылаясь на неназванных собеседников, посол ЮАР мог покончить с собой, выпрыгнув из окна.

Министерство международных отношений ЮАР назвало его смерть "национальной утратой", а власти Франции сообщили, что ведут расследование.

"Преждевременная смерть посла Нати Мтетвы – это момент глубокой скорби, в котором правительство и граждане стоят рядом с его семьей. Посол Мтетва служил нашей стране на разных должностях в течение жизни, которая оборвалась преждевременно и травматично", – цитирует министерство слова президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Мтетва проработал в Кабинете министров ЮАР 15 лет в должностях министра спорта, искусства и культуры, а также полиции. В должности посла он способствовал углублению отношений между Южной Африкой и Францией, что "продвинуло сотрудничество на мировой арене", отметили в министерстве.