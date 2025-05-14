У Франції блискавка влучила у зоопарк, постраждали 13 людей

Постраждалі від удару блискавки у Франції (Фото: @Pompiers_13)

У Франції блискавка вдарила по території зоопарку, де в цей час перебували відвідувачі. Були травмовані 13 людей, зокрема четверо дітей. Одна жінка перебуває у критичному стані. Про це повідомляє Le Figaro.

Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом) у зоопарку Барбен поблизу міста Салон-де-Прованс на півдні країни.

За даними видання, блискавка вдарила "на рівній відкритій місцевості". Внаслідок удару виникла пожежа.

Найбільше постраждала жінка "німецького походження", яка відвідувала зоопарк разом із сестрою та двома дітьми. Вона перебуває у критичному стані.

Ще 12 людей отримали травми середньої тяжкості.

Під час інциденту тварини не постраждали, а інфраструктура не була пошкоджена.

Як повідомляє видання, у четвер, 15 травня для персоналу зоопарку буде створено відділ невідкладної психологічної допомоги.

У департаменті Буш-дю-Рон, до якого входить Салон-де-Прованс, у середу 14 травня був оголошений помаранчевий рівень небезпеки через грози.