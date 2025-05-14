Во Франции молния попала в зоопарк, пострадали 13 человек

Пострадавшие от удара молнии во Франции (Фото: @Pompiers_13)

Во Франции молния ударила по территории зоопарка, где в это время находились посетители. Были травмированы 13 человек, в том числе четверо детей. Одна женщина находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву) в зоопарке Барбен возле города Салон-де-Прованс на юге страны.

По данным издания, молния ударила "на ровной открытой местности". В результате удара возник пожар.

Больше всего пострадала женщина "немецкого происхождения", посещавшая зоопарк вместе с сестрой и двумя детьми. Она находится в критическом состоянии.

Еще 12 человек получили травмы средней тяжести.

В ходе инцидента животные не пострадали, а инфраструктура не была повреждена.

Как сообщает издание, в четверг, 15 мая для персонала зоопарка будет создан отдел неотложной психологической помощи.

В департаменте Буш-дю-Рон, в который входит Салон-де-Прованс, в среду 14 мая был объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы.