Во Франции молния попала в зоопарк, пострадали 13 человек
Во Франции молния ударила по территории зоопарка, где в это время находились посетители. Были травмированы 13 человек, в том числе четверо детей. Одна женщина находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Le Figaro.
Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву) в зоопарке Барбен возле города Салон-де-Прованс на юге страны.
По данным издания, молния ударила "на ровной открытой местности". В результате удара возник пожар.
Больше всего пострадала женщина "немецкого происхождения", посещавшая зоопарк вместе с сестрой и двумя детьми. Она находится в критическом состоянии.
Еще 12 человек получили травмы средней тяжести.
В ходе инцидента животные не пострадали, а инфраструктура не была повреждена.
Как сообщает издание, в четверг, 15 мая для персонала зоопарка будет создан отдел неотложной психологической помощи.
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