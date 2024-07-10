У горах Перу знайшли тіло американського альпініста, який зник 22 роки тому

Його впізнали за паспортом, знайденим серед його речей, пише BBC

Засніжена гора (Ілюстративне фото: Elvis Gonzalez/EPA)

У горах Перу знайшли муміфіковане тіло американського альпініста Вільяма Стемпфла, який зник безвісти у 2002 році. Про це повідомило видання BBC.

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За інформацією журналістів, 59-річний Стемпфл був оголошений зниклим безвісти в червні 2002 року після того, як лавина накрила його групу, яка складалась із трьох людей, під час сходження на гору Уаскаран, найвищу вершину Перу.

Поліція змогла знайти муміфіковане тіло Стемпфла через танення льоду на горі. Його впізнали за паспортом, знайденим серед речей. Тіло й одяг чоловіка добре збереглися через низькі температури.

У матеріалі BBC йдеться, що гора Уаскаран, яка розташована приблизно за 435 км на північ від Ліми (столиці Перу), має висоту понад 6700 м. Гірський хребет Кордильєра-Бланка на північному сході Перу приваблює альпіністів усього світу завдяки своїм сніжним вершинам і приголомшливим підйомам.

Однак Стемпфл — щонайменше третій турист, тіло якого знайшли в горах Перу від початку 2024 року, зазначили журналісти.

У квітні 2023 року у США лижник Френсіс Зубер у горах дивом помітив похованого живцем сноубордиста і врятував його.

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