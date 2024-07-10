В горах Перу нашли тело американского альпиниста, пропавшего 22 года назад

Снежная гора (Иллюстративное фото: Elvis Gonzalez/EPA)

В горах Перу нашли мумифицированное тело американского альпиниста Уильяма Стемпфла, пропавшего без вести в 2002 году. Об этом сообщило издание BBC.

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По информации журналистов, 59-летний Стемпфл был объявлен пропавшим без вести в июне 2002 года после того, как лавина накрыла его группу, состоявшую из трех человек, во время восхождения на гору Уаскаран, наивысшую точку Перу.

Полиция смогла найти мумифицированное тело Стемпфла из-за таяния льда на горе. Его узнали по паспорту, найденному среди вещей. Тело и одежда мужчины хорошо сохранились из-за низких температур.

В материале BBC говорится, что гора Уаскаран, расположенная примерно в 435 км к северу от Лимы (столицы Перу), имеет высоту более 6700 м. Горный хребет Кордильера-Бланка на северо-востоке Перу привлекает альпинистов всего мира благодаря своим снежным вершинам и подъемам.

Однако Стемпфл – по меньшей мере третий турист, тело которого нашли в горах Перу с начала 2024 года, отметили журналисты.

В апреле 2023 года в США лыжник Фрэнсис Зубер в горах чудом заметил похороненного заживо сноубордиста и спас его.

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