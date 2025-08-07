У Китаї під час випробувань розбилася перша багаторазова космічна ракета – SCMP

Минулого року ракету було пошкоджено під час аварійної посадки

Ракета Deep Blue після аварії 2024 року (Фото: Handout)

У Китаї, ймовірно, розбилася перша ракета багаторазового використання компанії Deep Blue Aerospace, що перебувала на етапі випробувань. Про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на неназваного співбесідника, обізнаного з питанням, а також супутникові дані.

Аварія сталася на випробувальному полігоні компанії у Внутрішній Монголії в період з кінця липня до початку серпня.

На супутникових знімках помітні сліди пожежі біля стартового майданчика.

Супутникові знімки: SCMP

Співрозмовник агенції підтвердив, що політ "закінчився невдачею". За його словами, ракета проходила випробування вертикального зльоту та посадки.

Під час таких маневрів космічний апарат злітає вертикально та намагається приземлитися назад у тому ж місці або поблизу нього, що є вирішальним кроком у розробці систем запуску багаторазового використання.

Агенція зазначає, що сліди вибуху на супутникових знімках помітні за сотні метрів від місця, де мала приземлитися ракета.

На думку медіа, це свідчить про те, що ракета, ймовірно, відхилилася від курсу невдовзі після зльоту та розбилася під час спроби приземлення.

Під час випробувань у вересні минулого 2024 року ракета Deep Blue втратила керування під час останнього спуску, здійснивши аварійну посадку на евакуаційний майданчик та пошкодивши верхню частину.

У березні компанія повідомляла, що на середину 2025 року заплановано повний орбітальний запуск двоступеневої ракети.